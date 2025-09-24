сегодня в 15:49

Экологический семинар провели для сотрудников управляющих компаний в Балашихе

Представители управляющих компаний городского округа Балашиха посетили экологический семинар. Основной темой встречи стало повышение грамотности населения в сфере обращения с отходами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа семинара включала обучение основным принципам обращения с отходами и закрепление пройденного материала в формате тестирования.

Особое внимание на семинаре уделили вопросам раздельного сбора мусора и защиты окружающей среды. Участники получили практические рекомендации по правильной сортировке отходов и их утилизации.

«Тема экологии занимает важное место в нашей жизни. Мы регулярно проводим подобные встречи на бесплатной основе для повышения экологической грамотности детей и взрослых», — отметила эколог ассоциации общественного контроля в сфере по обращению с твердыми отходами Дарья Беневольская.

Всем гостям семинара вручили информационные материалы по теме встречи и сертификаты, дающие дополнительный балл к ЕГЭ, которые смогут использовать дети участников.

Мероприятие прошло при поддержке министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, Ассоциации общественного контроля и министерства образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.