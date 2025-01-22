Экологическая акция по сбору вторсырья пройдет в Электростали 25 января

На переработку можно будет принести более 60 фракций вторсырья. На акции принимаются твердый и мягкий пластик, металл, стекло, макулатура, картон, тетрапак, зубные щетки, тюбики, пластиковые карты, батарейки, электроника, чеки, фольга, блистеры от таблеток, CD и DVD диски, дозаторы и другие предметы.

Ознакомиться с полным и актуальным списком принимаемых фракций и подробной информацией о правилах раздельного сбора можно по ссылке. Главное условие — все вторсырье должно быть чистым, пакеты должны быть сухими и без крошек.

Также на экоакцию можно принести «добрые крышечки», средства от переработки которых идут на благотворительные цели.

Экоакция пройдет с 12:00 до 14:00 на центральной площади около ЛДС «Кристалл» (пересечение улиц Мира и Корешкова). Присоединиться к акции может любой желающий. Также на акции будут рады волонтерам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.