Экоакция «РазДельный Сбор» пройдет в Электростали 23 ноября

23 ноября в городском округе Электросталь состоится ежемесячная акция по сбору вторсырья «РазДельный Сбор». На переработку можно будет принести более 60 фракций вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Например, твердый и мягкий пластик, металл, стекло, макулатуру, картон, тетрапак, зубные щетки, тюбики, пластиковые карты, батарейки, электронику, чеки, фольгу, блистеры от таблеток, CD и DVD диски, дозаторы и другие предметы. Ознакомиться с полным и актуальным списком принимаемых фракций и подробной информацией о правилах раздельного сбора можно по ссылке. Главное условие — все вторсырье должно быть чистым, пакеты должны быть сухими и без крошек.

Также на акцию можно принести «добрые крышечки», средства от переработки которых идут на благотворительные цели.

Экоакция пройдет с 12:00 до 14:00 на центральной площади около ЛДС «Кристалл» (пересечение улиц Мира и Корешкова). Присоединиться к акции может любой желающий. Также на акции будут рады волонтерам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.