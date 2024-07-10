сегодня в 15:57

Екатерина Мизулина: блогер Гасанов в бегах после закрытия его компаний

В МВД на блогера Гусейна Гасанова обратили внимание, Налоговая служба подала иск в суд, несколько его компаний закрыты за долги перед РФ, а сам он находится в бегах, сообщила директор лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

«Надеюсь, что Федеральная налоговая служба, МВД и Следственный комитет также честно и беспристрастно разберутся в деятельности скамеров Тамаева и Била», — отметила Мизулина в своем Telegram-канале.

Ранее банковские счета Гасанова заблокировали из-за долга по налогам в 144,8 млн рублей. Сначала он пытался гасить задолженность. Выплатил около 10 млн рублей.

ФНС пытается изъять имущество блогера и забрать две элитные иномарки и апартаменты в деловом центре «Москва-Сити».