Эхо и быстрая разрядка: как распознать, что телефон прослушивают

Эксперт Геллер: о прослушке на мобильном может говорить эхо при разговоре

IT-эксперт Артем Геллер заявил, что быстрая разрядка мобильника может свидетельствовать о том, что на устройстве установлена шпионская программа. Вместе с тем специалист обратил внимание, что вычислить прослушку на телефоне самостоятельно практически нереально, сообщает NEWS.ru .

Единственное, что может свидетельствовать об имеющейся на устройстве прослушке, — эхо во время телефонного диалога. Однако порой эхо слышится и без наличия прослушки, отметил эксперт.

«Если ваш аккумулятор на телефоне начал более усиленно терять количество энергии, это может говорить о шпионской программе на вашем мобильном. Особенно если устройство новое и куплено недавно», — сказал Геллер.

Владельцам телефонов проще заранее изучить способы, как не «подцепить» шпионскую программу и не попасться на удочку злоумышленников, заключил IT-специалист.