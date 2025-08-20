Егорьевск стал участником Всероссийского конкурса по благоустройству малых городов

Проект благоустройства набережной реки Гуслица в Егорьевске принимает участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В рамках проекта планируется обустроить участок набережной, расположенный в историческом центре города, а также улицу Парижской Коммуны, которая соединяет реку Гуслицу с главной площадью. Общая площадь проектируемой территории составляет 2,5 га.

Основные задачи проекта заключаются в создании комфортной, безопасной и доступной городской территории. Важно обеспечить набережную необходимой инфраструктурой и уникальными зонами для отдыха и общения. Также необходимо подчеркнуть историческую значимость набережной, используя элементы культурного наследия, что придаст ей уникальный облик. Сохранение и развитие природного потенциала набережной, бережное отношение к экосистеме реки Гуслицы и озеленение будут в центре внимания.

Раннее благоустроенный участок набережной стал популярной площадкой для мероприятий молодежного центра «Маяк», где проводятся молодежный фестиваль «Жаркое лето» и «Открытый микрофон». Эта территория, удаленная от жилых домов, позволяет подросткам свободно выражать себя и привлекает все больше молодежи. Новая набережная Гуслицы даст возможность расширить существующую программу мероприятий и проводить их в более удобных условиях. В планах организовать такие события, как молодежный фестиваль «Жаркое лето», «Открытый микрофон», фестиваль уличной культуры «Открытый город» и городской семейный фестиваль «Добродень».

В настоящее время городской семейный фестиваль «Добродень» проходит на удаленной от центра города территории молодежного центра, что ограничивает количество участников и гостей. Перенос этого события на новую благоустроенную набережную поможет привлечь больше людей и создать более яркую атмосферу. Фестиваль уличной культуры «Открытый город», который сейчас проходит в парке «200 лет Егорьевску», также сталкивается с проблемами из-за недостатка инфраструктуры. Новая стена на набережной, выделенная специально для этого фестиваля, станет центром притяжения для уличных художников со всей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.