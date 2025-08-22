Египетские водолазы достали со дна моря древнего сфинкса и римские статуи

сегодня в 10:47

На дне Средиземного моря обнаружили артефакты из затонувшего города

В Средиземном море египетские водолазы совершили уникальное открытие, подняв со дна артефакты из затонувшего города возрастом более 2000 лет, сообщает 360.ru .

Среди найденных предметов — таинственный сфинкс из кварца, статуя из гранита и мраморная фигура римского аристократа.

Особое внимание привлекает «Олинфский жернов» — старинная мельница, ранее не встречавшаяся в египетском регионе. Все артефакты были обнаружены в районе руин древнего города, исчезнувшего под водой много веков назад.

Операция по подъему ценностей была приурочена ко Всемирному дню подводного культурного наследия, что подчеркивает исключительную историческую важность этого открытия для мирового сообщества.