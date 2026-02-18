Ефимов: более 5 млн кв м нежилой недвижимости возвели в столице в 2025 году

В минувшем году в столице возвели порядка 5,3 млн кв. м объектов социальной, коммерческой, деловой и административной инфраструктуры, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Ключевой принцип градостроительной политики Москвы — комплексное развитие территорий и обеспечение жителей всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. Для этого за счет средств города и инвесторов в столице ежегодно возводят социальные, торговые, производственные и административные объекты. Так, в 2025-м в столице построили 345 нежилых зданий общей площадью свыше 3,7 млн кв. м. Из них более 750 тыс. кв. м составили объекты образовательной, медицинской и спортивной инфраструктуры. Еще 1,6 млн кв. м пришлось на нежилые помещения в домах: там могут открыться предприятия сферы услуг, магазины, точки общественного питания и прочие места приложения труда, полезные горожанам», — уточнил вице-мэр.

Так, в ТиНАО возвели детсад на 350 воспитанников в составе ЖК. Трехэтажное здание общей площадью более 5,6 тыс. кв. м рассчитано на 14 групп, где размещены спальни, раздевалки, игровые зоны. В здании есть физкультурный и музыкальный залы, медблок, пищеблок полного технологического цикла. На прилегающей территории оборудовали игровые комплексы и спортивные площадки.

«Благодаря активному взаимодействию города с инвесторами в прошлом году за счет внебюджетных источников в Москве построили более 220 зданий нежилого назначения площадью свыше 2,4 млн кв. м. Так, появилось почти 268 тыс. кв. м новых промышленно-производственных комплексов. Кроме того, инвесторы активно вкладывались в развитие торговой и административно-деловой инфраструктуры, которая пополнилась современными объектами совокупной площадью более 1,4 млн кв. м. Реализация таких проектов стимулирует развитие предпринимательства и улучшает городскую среду», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Известно, что в Костомаровском переулке построили 10-этажный бизнес-центр и создали в нем почти 1,5 тыс. новых рабочих мест. При строительстве коммерческой инфраструктуры инвесторы одновременно благоустраивают общественные пространства: создают зеленые зоны и площадки для отдыха, что делает Москву более привлекательной для жизни и работы.

Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию оформил Мосгосстройнадзор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025 году в Москве ввели 16 миллионов квадратных метров недвижимости — это 10% от нового фонда, возведенного за последние 15 лет.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения недвижимости соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».