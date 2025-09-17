Ефимов: более 30 регионов РФ разработают стандарты внедрения ИИ в строительство

В стратегической сессии, посвященной созданию и внедрению сервисов искусственного интеллекта в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, участвовали представители свыше 30 регионов России. Мероприятие прошло в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Организатором выступил Центр искусственного интеллекта в градостроительстве при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

«Пилотный опыт внедрения ИИ-сервисов в градостроительство Москвы показал хорошие результаты, поэтому столица готова выступать драйвером цифровой трансформации всей страны. Мы создаем не просто технологические продукты, а экосистему, которая позволяет каждому региону внедрять передовые решения, адаптированные под актуальные потребности. На стратегической сессии представители более чем 30 субъектов России обсудили практические решения на основе искусственного интеллекта, способные оптимизировать и повысить эффективность градостроительной деятельности и процессов строительства не только в Москве, но и на всей территории страны», – рассказал Ефимов.

Он добавил, что по итогам были определены 10 приоритетных направлений для разработки новых цифровых сервисов в градостроительстве для регионов на 2026 год.

Участникам мероприятия были продемонстрированы наработки Центра искусственного интеллекта, а также ведущих научных центров – Университета ИТМО и Сколтеха. Кроме того, были представлены итоги пилотного тестирования сервисов Центра ИИ в девяти регионах: Республике Карелии, Республике Дагестан, Хабаровском и Пермском краях, Магаданской, Оренбургской, Сахалинской, Калужской и Омской областях.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, по результатам сессии стороны договорились о развитии ИИ-сервисов в таких направлениях, как автоматизация подготовки проектно-сметной документации, оптимизация логистики и управления ресурсами, внедрение ИИ-ассистентов для граждан и бизнеса и других.

«Также уже запущена процедура отбора участников для второй волны пилотного тестирования сервиса “Цифровой Нормоконтроль”, которая начнется в октябре 2025 года», – сказал Овчинский.

Завершилась стратегическая сессия экскурсией в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ.

Работа по распространению и масштабированию лучших столичных практик и цифровых сервисов в других субъектах РФ ведется в соответствии с соглашением, подписанным мэром Москвы Сергеем Собяниным и председателем правительства России Маратом Хуснуллиным на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.