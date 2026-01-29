Единороссы организуют массовые субботники по уборке снега в Подмосковье

Депутаты и активисты партии «Единая Россия» проведут 31 января субботники по уборке снега во всех муниципалитетах Московской области из-за аномального снегопада, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

В Московской области продолжается сильный снегопад, который длится уже третий день. По данным синоптиков, в регионе выпало более половины месячной нормы осадков, а высота сугробов достигла рекордных 60 сантиметров.

Депутат Мособлдумы и руководитель исполкома подмосковного отделения «Единой России» Денис Перепелицын сообщил, что 31 января во всех муниципалитетах Подмосковья пройдут субботники по уборке снега. В акции примут участие депутаты всех уровней, активисты и сторонники партии, а также представители «Молодой Гвардии».

«Прежде всего мы поможем расчистить от снега подъезды и подходы к социальным учреждениям, остановкам общественного транспорта, офисам МФЦ и социальной защиты населения. Поможем одиноким и пожилым людям, многодетным семьям и семьям участников СВО», — рассказал Перепелицын.

Он пригласил жителей Московской области присоединиться к субботнику, который начнется в 10 утра 31 января. За инвентарем и по организационным вопросам можно обращаться в местные отделения партии, адреса которых размещены на сайте областного отделения.

Ранее в правительстве региона сообщили, что ежедневно на уборку снега выходят 30 тысяч дворников и 7,5 тысячи единиц техники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.



«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.