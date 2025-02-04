Единороссы Чехова передали гуманитарную помощь волонтерскому сообществу «Кашеварочка»

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» муниципального округа Чехов Константин Безрукавый совместно с Председателем Местного совета сторонников Партии Еленой Терник передали «Кашеварочкам» в качестве гуманитарной помощи партию продуктов, из которых они сделают пищу быстрого приготовления для наших бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Работающий на энтузиазме волонтеров некоммерческий проект «Кашеварочка» создала мама военнослужащего Ирина Широкова из Чехова. Женщина самостоятельно разработала все рецепты, по которым приготовлено свыше 40 тысяч порций сублимированных супов и каш за прошедший год.

«За все время работы только от военных поступило около четырех тысяч заявок. Работы много — лишних рук здесь не бывает, особенно в будни, а желающим присоединиться мы очень рады. Каждые три-четыре недели мы с мужем выезжаем в госпиталь Белгорода, в приграничье, которое постоянно находится под обстрелами. Передаем продукты для полевых госпиталей, а с ними — частичку тепла ребятам из дома», — поделилась Ирина Широкова.

Через сарафанное радио о «Кашеварочках» из Чехова знают уже на разных направлениях в зоне специальной военной операции. Заказы поступают порой за час до отправления гуманитарного груза, и никто никогда не получает отказа.

«Искренне благодарны „Кашеварочкам“ и всем неравнодушным жителям округа, которые объединяются для помощи российским военнослужащим, а также жителям новых и приграничных территорий, находящимися под постоянным обстрелом врага. Отдельная благодарность Ирине, за то что объединила вокруг себя таких великодушных женщин с большим сердцем, которые помогают фронту. Чеховское отделение „Единой России“ уже не впервые оказывает помощь данному волонтерскому сообществу, ведь для такого серьезного и благородного дела требуется огромное количество продуктовых наборов. Оказать продуктовую помощь женщинам может каждый желающий!» — отметил Константин Безрукавый.

Напомним, в муниципальном округе Чехов с 2022 года успешно реализуется местный партийный проект «Своих не бросаем», который направлен на поддержку и помощь нашим бойцам, их семьям и жителям освобожденных республик.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.