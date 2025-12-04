Единороги или польза: родители рассказали о подарках детям на Новый год

Журналисты провели опрос, согласно которому только 8% жителей России покупают на Новый год детям любые подарки, о которых они попросят, сообщает kp.ru .

«Зависит от того, насколько это важно для него. Если маленький человек стоит, вцепившись в игрушку, о которой мечтал, и слезы горошинами — кто тут устоит. Покупаю, даже если дорого, непрактично или считаю ненужным», — сказала одна из участниц исследования.

Еще 61% опрошенных покупают только то, что входит в семейный бюджет: такие родители прислушиваются к желаниям детей, но соизмеряют их с доходами.

27% россиян заявили, что не прислушиваются к детям и стараются покупать полезные и практичные подарки.

Психологи говорят, что не стоит потакать всем желаниям малыша: лучше объяснить, что не все мечты сбываются. Однако не все родители могут устоять перед слезами и просьбами: они чувствуют себя обязанными радовать их любыми способами.

