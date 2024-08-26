«Единая Россия» вместе с Кабмином начала работу над федеральным бюджетом

«Единая Россия» вместе с Кабмином начала работу над федеральным бюджетом. Партия предусмотрит в главном финансовом документе финансирование поручений Президента в Послании, национальных целей развития страны, а также социальных программ, передает пресс-служба партии.

Подготовку федерального бюджета на 2024–2027 годы, финансирование в нем положений народной программы «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев обсудил с федеральными министрами на заседании программной комиссии. В формировании бюджета партия принимает активное участие, отметил он.

«Приоритеты остаются неизменными. Первоочередная задача — обеспечить обороноспособность и безопасность нашего государства, социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей. Естественно, и другие задачи тоже остаются исключительно важными и должны быть в поле зрения нашей партии. Создан государственный фонд поддержки участников СВО. Объемы его финансирования в следующем году должны остаться неизменными. Не менее важно содействовать развитию новых регионов», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель партии отметил, что «Единая Россия» продолжит работать над выполнением всех социальных обязательств перед жителями.

«Единая Россия» с Правительством выстроила эффективную систему социальной поддержки. Наши социальные программы пользуются спросом. Успешной стала программа социального контракта. Благодаря ей сотни тысяч граждан ежегодно улучшают материальное положение, добиваются других целей. Её финансирование в бюджете должно обязательно сохраниться», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Еще одна востребованная программа — льготная «Семейная ипотека». Сегодня её могут оформить семьи с детьми в возрасте до 6 лет, а также семьи, которые воспитывают несовершеннолетнего ребёнка с инвалидностью.

Особое внимание «Единая Россия» уделит реализации социальной части национальных целей развития страны, которые определил президент.

При работе над бюджетом он поручил партии оказать особую поддержку регионам.

Он также отметил, что «Единая Россия» должна отчитываться о выполнении своих социальных обязательств. Только за последние полгода поправками партии их финансирование увеличилось на 165 миллиардов рублей.

«При поддержке „Единой России“ определены дополнительные средства на модернизацию первичного звена здравоохранения. Это 2,5 млрд рублей. На строительство новых школ 7,2 млрд рублей. На комплексное развитие сельских территорий — 1,6 млрд рублей. За счет новых субсидий почти 320 тысяч семей смогут улучшить свои жилищные условия по программе „Семейная ипотека“. С 2024 года расширено бесплатное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями. Увеличено финансирование бесплатного горячего питания в начальной школе на 3,5 млрд рублей. Это решение затрагивает 7 млн детей ежегодно», — напомнил он.

В связи с этим председатель партии поручил врио секретаря генсовета Владимиру Якушеву проработать комплексный отчет о реализации народной программы вместе с членами программной комиссии, региональными отделениями и представителями всех партийных структур.

В свою очередь, Владимир Якушев отметил, что в новом бюджетном цикле к обязательствам «Единой России» добавятся новые. Он подчеркнул — приоритеты «Единой России» определены вместе с гражданами страны и зафиксированы в народной программе партии.

«Они остаются неизменными — выполнение всех социальных обязательств, развитие инфраструктуры регионов, повышение качества жизни в них. В последние два года особое внимание — достижению целей СВО, поддержке военнослужащих и их семей, развитию Донбасса и Новороссии. При работе над бюджетом вместе с Правительством партия исходит из полного финансирования этих обязательств», — подчеркнул врио секретаря Генсовета.