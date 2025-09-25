«Единая Россия» сформировала фракции во вновь избранных Советах депутатов Подмосковья

На этой неделе состоялись организационные собрания по формированию фракций «Единой России» во вновь избранных Советах депутатов, за исключением Дмитровского. Об этом на заседании фракции партии в Мособлдуме сообщил секретарь отделения «Единой России» в Подмосковье, спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

В Балашихепредседателем Совета депутатов и руководителем фракции был избран Геннадий Попов. Он совместит две должности.

В городском округе Лыткарино на должность председателя Совета депутатов избрали Юрия Егорова, руководителя фракции — Оксану Лопатину. В Молодежном председателем Совета депутатов избран Сергей Бочкарев, руководителем фракции — Юлия Швец.

В свою очередь, в Подольске председателем местного Совета депутатов стал Игорь Науменков — потомственный военный, один из 13 участников СВО, избравшихся от «Единой России» по результатам муниципальных выборов. Руководителем фракции был избран Евгений Патрушев — также ветеран боевых действий.

Во Фрязино председателем Совета депутатов избрали Полину Коновалову, главой фракции — Александру Кирееву. В округеШатура председателем местного Совета стал Дмитрий Янин, руководителем фракции — Ольга Бурмистрова.

В Электростали на должность председателя Совета депутатов избрали Инну Волкову, руководителя фракции — Сергея Карлова.

В Дмитровском округе собрание фракции состоится сегодня, 25 сентября.

Напомним, в период с 12 до 14 сентября жители выбирали своих представителей в Советы депутатов Балашихи, Дмитрова, Лыткарино, Молодежного, Подольска, Электростали, Фрязино, Шатуры, а также в одномандатном округе № 4 в Луховицах.

По итогам выборов «Единая Россия» показала убедительный результат — 142 депутатских мандата из 196. Как отмечал Игорь Брынцалов, результаты выборов продемонстрировали, что поддержка партии в регионе выросла. В 2020 году на выборах в этих округах, кроме Луховиц, «Единая Россия» получила 130 мандатов.

Всего на прошедших муниципальных выборах от партии избрались 13 участников спецоперации, также депутатский мандат получила вдова погибшего бойца Ольга Бортновская. По сравнению с результатами прошлых избирательных кампаний представительство ветеранов СВО в регионе выросло в два раза.

