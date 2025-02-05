«Единая Россия» проведет благотворительную акцию «Тепло для Героя» ко Дню защитника Отечества

В рамках акции «Тепло для Героя» любой желающий может принести все необходимое в пункты сбора, которые организуют на партийных площадках во всех регионах России. Активисты партии сформируют из них наборы, которые отправят с гуманитарной миссией «Единой России» в зону спецоперации, а также в госпитали Минобороны, где военнослужащие проходят лечение после ранений. Также в военных госпиталях активисты «Единой России» организуют для бойцов праздничные мероприятия.

«Партпроект „Старшее поколение“ активно включился в поддержку участников СВО и их семей: в 2023 году в рамках акции „Тепло для Героя“ более 80 тысяч активистов изготовили и передали на фронт более 220 тысяч вязаных и теплых вещей. В 2024 году акция расширилась — в ней приняли участие 363 тысячи человек, собрав свыше 332 тысяч подарков и писем на фронт, около 15 тысяч семей участников СВО получили помощь и поддержку», — рассказала федеральный координатор партпроекта «Старшее поколение», сенатор Галина Карелова.

По словам регионального координатора партийного проекта «Старшее поколение» Ирины Фаевской, Подмосковье всегда принимает самое активное участие в этой акции — благодаря женам, мамам, серебряным волонтерам и просто неравнодушным женщинам региона, тысячи бойцов ежегодно получают теплые подарки к празднику.

«Отмечу, что все изделия изготавливаются нашими женщинами с огромной любовью. Мы очень надеемся, что они будут полезны защитникам, что они хотя бы на минуту улучшат их настроение, дадут им почувствовать тепло родного дома и согреют в холодные дни», — пояснила Фаевская.

Так, в 2024 году из Подмосковья в зону спецоперации отправилось более 19 тысяч вещей, созданных своими руками. Принести вещи можно в наши общественные приемные партии «Единая Россия», которые открыты в 53 округах Московской области.

«Единая Россия» уже в третий раз проводит благотворительную акцию «Тепло для Героя». Адреса общественных приемных партии доступны по ссылке: https://mosobl.er.ru/contacts/reception/locals.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.