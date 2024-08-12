«Единая Россия» приняла предвыборную программу отделения партии в Реутове

Программный документ был принят в ходе второго этапа XXXVIII Конференции местного отделения партии «Единая Россия» в Реутове. В программу вошли наказы жителей города, которыми горожане делились во время встреч, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Голосование о принятии предвыборной программы местного отделения партии и ее опубликовании стало основным вопросом повестки Конференции. В работе конференции приняли исполнительный секретарь местного отделения партии Дамир Делевиров, представители первичных организаций, члены политсовета и контрольной комиссии.

«Партийная программа — это важный документ, с которым кандидаты идут на выборы, — подчеркнул секретарь реутовского местного отделения партии „Единая Россия“ Филипп Науменко. — Своим голосованием избиратели показывают, насколько они разделяют наше видение перспектив развития города».

В программу вошли ключевые планы по основным направлениям работы городского округа: поддержка участников СВО и их семей, ЖКХ, здравоохранение, культура, экономика и промышленность, образование и спорт. С полным текстом программы можно ознакомиться на mosobl.er.ru

«Начиная со старта предварительного голосования, наши депутаты, лидеры общественного мнения, секретари первичных отделений, члены партии, сторонники, встречались с жителями городского округа Реутов, выслушивая их пожелания и инициативы. В результате таких встреч была сформирована наша предвыборная программа, которая основана на конкретных предложениях и пожеланиях», — рассказал Дамир Делевиров.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Ранее на первом этапе Конференции выдвинули кандидатов в депутаты совета депутатов на выборы депутатов совета депутатов городского округа, назначенных на 8 сентября 2024 года. Среди них 7 представителей образования и культуры, 6 кандидатов из сферы экономики и бизнеса, 3 представителя спорта. Всего впервые избираются 12 кандидатов.

В списке кандидатов также присутствуют почетный гражданин Реутова, руководитель фракции «Единая Россия» в Реутове Геннадий Коконин, почетный гражданин города Реутова, руководитель Фонда социальной поддержки населения и Центра поддержки семей мобилизованных Анна Бабалова и другие члены политсовета местного отделения партии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.