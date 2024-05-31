«Единая Россия» подвела итоги электронного предварительного голосования

Он отметил, что в этом году процедуре исполнилось 15 лет и она прошла в 80 регионах в рамках 163 кампаний. В ЭПГ приняли участие более 22 тысяч кандидатов. Средний конкурс составил почти шесть человек на место.

«Уже на уровне регистрации кандидатов мы зафиксировали серьёзное обновление и омоложение. Это подтвердилось и по результатам голосования. Среди победителей только 30% являются действующими депутатами. Мы предполагаем, что на 70% депутатский корпус разного уровня у нас обновится. Это задача, которую мы ставили на Съезде и которую перед нами ставит Председатель партии Дмитрий Медведев», — сказал секретарь Генсовета.

Более 15% победителей — молодые люди до 35 лет, 49% кандидатов — члены «Единой России», 24% — сторонники.

«С каждым годом к нашей процедуре растёт интерес со стороны женщин. В этом году они составили без малого 30% от общего числа победителей», — сообщил Андрей Турчак.

Победителями предварительного голосования «Единой России» стали 95 участников СВО. В этом году партия ввела преференции для этой категории участников и сопровождала их индивидуально.

«Каждый из них готов к конкуренции на выборах. Предстоящая кампания не будет простой. И каждый уже не раз доказал, что готов брать на себя ответственность — за товарища из боевого расчёта, за подразделение, которым командовал, за раненого, которому нужна помощь. За страну и людей, которых сегодня нужно защищать», — отметил Андрей Турчак.

Кроме того, в ЭПГ победили 33 активиста «Молодой Гвардии» и «Волонтёрской Роты», 376 участников кадрового проекта партии «ПолитСтарт».

В заключение он подчеркнул — все победители предварительного голосования «Единой России» станут членами или сторонниками партии.

Секретарь Московского областного отделения «Единой России», член Президиума Генсовета «Единой России» Игорь Брынцалов напомнил, что по итогам предварительного голосования в Московской области партиявыдвинет для участия в выборах более 50% новых кандидатов.

«На сентябрьских выборах, которые пройдут в 26 муниципалитетах Подмосковья, будет замещено 575 мандатов. Уже в июне в каждом местном отделении партии пройдут конференции, на которых будут утверждены списки кандидатов на выборы. Учитывая состав победителей, мы рассчитываем выдвинуть на выборы в среднем 50% новых лиц. Среди них волонтёры, принимающие участие в помощи фронту, ветераны специальной военной операции», — сказал Брынцалов.

Он также подчеркнул, что депутаты, которые не выдвигали свои кандидатуры на предварительное голосование, а также те, кто не набрал достаточного количества голосов, должны продолжить работу в своих округах в команде партии. Такая возможность им будет предоставлена.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.