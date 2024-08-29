«Единая Россия» начала обучение наблюдателей для работы на ЕДГ-2024. Партия подготовит по два наблюдателя на каждый из примерно 42 тыс. избирательных участков, заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Во время обучения им расскажут о законах и нормах организации наблюдения за голосованием, подсчётом голосов, подведением итогов, научат выявлять инциденты и объяснят, как защитить права избирателей и кандидатов.

«Оперативность и качество работы наблюдателей от партии поддержат инструменты нашей передовой цифровой правовой экосистемы. В ней данные моментально передаются в ситуационные центры и верифицируются. В каждом избирательном цикле „Единая Россия“ обеспечивает выполнение своего „золотого стандарта“ наблюдения, неизменно подтверждающего высочайшую эффективность, сотрудничает с Общественной палатой», — отметил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

В Московской области в Единый день голосования основные выборы депутатов органов местного самоуправления пройдут в 25 городских округах, еще в трех пройдут довыборы. Всего в дни голосования будет работать 1 608 участковых избирательных комиссий.

«На избирательных участках будут работать наблюдатели от „Единой России“. Кроме того, в своих избирательных округах следить за выборами будут депутаты Госдумы и областного парламента. Задача всей нашей команды, чтобы выборы прошли прозрачно и честно», — заявил секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно.

«Высокая явка обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.