«Единая Россия» дает возможность каждому проявить себя в предварительном голосовании

В текущем году в 25 городских округах Московской области будут выбирать новые советы депутатов, в Подольске пройдут довыборы. 20 мая был дан старт внутрипартийной процедуре предварительного голосования по выбору кандидатов в депутаты.

По словам депутата Государственной Думы, члена фракции «Единая Россия» Сергея Колунова, среди участников предварительного голосования немало героев спецоперации и волонтеров.

«В целом по Московской области из 1900 участников — более 33% составляют волонтеры, те кто оказывал поддержку жителям во время пандемии и продолжают сейчас оказывать помогает участникам СВО, их семьям и жителям новых регионов. Это те люди, которые не словом, а делом доказали свое неравнодушие и ответственность. Волонтерская деятельность помогает развивать лидерские качества, навыки командной работы, решения проблем и сочувствия. Это делает волонтеров потенциальными лидерами, способными вносить реальные изменения в общество. Имея опыт работы в благотворительных проектах, такой депутат будет более чутким к потребностям обычных людей. Волонтерский опыт может стать хорошей основой для разработки и внедрения инициатив, направленных на улучшение жизни граждан», — рассказал Сергей Колунов.

В Солнечногорске, который является одним из восьми муниципалитетов его избирательного округа, в предварительном голосовании участвуют 94 человека.

«Будущих депутатов „Единой России“ ожидает немалый перечень обязанностей, направленных на улучшение благосостояния жителей округа. Одна из важнейших задач — контроль за реализацией Народной программы „Единой России, в этом году к этому добавляется также мониторинг объектов, победивших в конкурсе „Формирование комфортной городской среды“, — подчеркнул Сергей Колунов.

Голосование проходит в электронной форме на официальном портале проекта pg.er.ru. Для того, чтобы проголосовать за кандидата необходимо зарегистрироваться в качестве избирателя, используя учетную запись от Госуслуг. Сделать это можно до 24 мая.