Дзержинцы приняли участие в экологической акции «Волонтеров Подмосковья»

Дзержинские ребята из местного отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья», который работает на базе Молодежного центра «Лидер», стали участниками экологической акции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вместе со своими коллегами, волонтерами из других городов Подмосковья, ребята собрали более 500 кг мусора с прибрежной зоны Москва-реки недалеко от музея-заповедника «Архангельское».

В эко-уборке к волонтерам присоединился популярный российский актер Александр Головин. После субботника, ребят ждал горячий чай и вкусная сытная каша, приготовленная на полевой кухне.

Как отметила волонтер из городского округа Дзержинский Софья Мальчевская, совместные мероприятия помогают нам не только наладить связи с коллегами из разных уголков Подмосковья, но и подружиться.

Организатором экологической акции с участием «Волонтеров Подмосковья» выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области при поддержке администрации городского округа Красногорск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



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