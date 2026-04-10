Дзен: треть россиян верит в существование внеземной цивилизации

Аналитики новостной платформы Дзен провели опрос и узнали, насколько россияне интересуются космической тематикой и верят ли в существование внеземной жизни.

Откуда россияне узнают новости о космосе

29% опрошенных рассказали, что узнают о космосе из онлайн — и печатных СМИ. Еще 23% ответили, что читают подобные публикации на новостных платформах. На третьем месте находится телевидение (19%). Еще 14% респондентов получают знания о космосе из художественной и научно-популярной литературы, 7% — из фильмов. Также 7% опрошенных ответили, что узнают о космосе из разговоров с родственниками и друзьями.

51% респондентов предпочитают смотреть видео и короткие видеоролики о космосе, 29% читают научно-популярные статьи и разборы, 21% интересуется новостями о научных открытиях и достижениях.

Верят ли россияне в космические мифы

Согласно исследованию, 26% респондентов верят в существование внеземной жизни, а 27% допускают возможность контакта людей с инопланетянами. А еще 30% не исключают, что высадка на Луну могла быть постановочной.

Часть респондентов верят в другие космические мифы. 32% опрошенных допускает, что представители внеземной цивилизации уже живут на Земле, а еще 31% считает, что инопланетяне могли участвовать в строительстве древних сооружений, например египетских пирамид.

Как россияне оценивают свои знания о космосе

47% опрошенных считают, что разбираются в теме космоса. Из них 18% с данной сферой на «ты», а еще 29% полагают, что скорее понимают эту область, чем разбираются в ней. В то же время 28% признаются, что далеки от этой темы, а 26% говорят, что совсем не разбираются.

40% респондентов рассказали, что люди в их окружении сочетают научные знания с верой в альтернативные версии космических событий. Еще 32% уверены, что их знакомые в основном доверяют научным фактам, тогда как 28% считают, что люди вокруг склонны верить альтернативным версиям и теориям.

Каким россияне видят будущее космоса

30% опрошенных считают, что в будущем человечество изучит новые технологии в космической отрасли, которые изменят повседневную жизнь. Также 27% надеются на освоение новых планет, а 25% считают вероятным развитие массового космического туризма. Еще 24% ожидают появления технологий сборки космических станций прямо на орбите. Возможность контакта с внеземной цивилизацией допускают 13% опрошенных, а 9% считают вероятным падение на Землю крупного метеорита.

Дзен и «Роскосмос» подготовили спецпроект о том, как космонавтика влияет на повседневную жизнь.

