Дыньки слиплись: переделанная грудь жены Тарасова снова вызвала шквал негодования
Фото - © соцсети
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко показала результаты пластики груди. Пользователи негативно отнеслись к операции и раскритиковали бюст «второй вице-мисс Россия — 2014», сообщает «Лента.ру».
Девушка опубликовала новые фотографии в Instagram*. 31-летняя модель похвасталась результатами пластики. Оказалось, что Костенко исправляла неестественную форму бюста.
Звезда показала фото до и после. Самой Анастасии работа хирурга понравилась, а вот пользователи пластику не оценили. По словам поклонников, грудь звезды не изменилась.
«Она вновь слиплась!», «Не вижу разницы до и после», «Зачем вы вообще делали грудь?» — написали поклонники.
Несколько лет назад модель делала операцию по увеличению груди, после чего забеременела. Грудное вскармливание отразилось на бюсте модели, из-за чего молочные железы стали выглядеть так, будто слиплись по центру.
Ранее Костенко уже сталкивалась с хейтом по этому поводу. В ответ на негативные комментарии она обратилась к подписчикам с просьбой не задавать бестактные и некорректные вопросы.
* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
