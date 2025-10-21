Дыньки слиплись: переделанная грудь жены Тарасова снова вызвала шквал негодования

Девушка опубликовала новые фотографии в Instagram*. 31-летняя модель похвасталась результатами пластики. Оказалось, что Костенко исправляла неестественную форму бюста.

Звезда показала фото до и после. Самой Анастасии работа хирурга понравилась, а вот пользователи пластику не оценили. По словам поклонников, грудь звезды не изменилась.

«Она вновь слиплась!», «Не вижу разницы до и после», «Зачем вы вообще делали грудь?» — написали поклонники.

Несколько лет назад модель делала операцию по увеличению груди, после чего забеременела. Грудное вскармливание отразилось на бюсте модели, из-за чего молочные железы стали выглядеть так, будто слиплись по центру.

Ранее Костенко уже сталкивалась с хейтом по этому поводу. В ответ на негативные комментарии она обратилась к подписчикам с просьбой не задавать бестактные и некорректные вопросы.

