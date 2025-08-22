Двум юным жителям Серебряных Прудов торжественно вручили их первые паспорта РФ

В День российского флага, 22 августа, в малом зале администрации муниципального округа Серебряные Пруды состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина РФ юным жителям округа. Это событие стало символом взросления и ответственности для новых граждан страны, сообщает пресс-служба администрации округа.

На церемонии присутствовали родители, друзья и представители местной власти.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава округа Олег Павлихин. Он поздравил юных серебрянопрудцев с важным событием в их жизни и подчеркнул значимость паспорта как свидетельства гражданства и прав.

«Сегодня вы вступаете в новую жизнь, полную возможностей и ответственности. Этот документ открывает перед вами двери в будущее. Желаю, чтобы у вас по жизни все сложилось, чтобы вами, гордились ваши родственники, друзья, товарищи, и прославляли вашу малую Родину», — отметил Павлихин.

После его выступления молодые граждане получили свои паспорта, что стало для них не только радостным моментом, но и важным шагом на пути к самостоятельной жизни. В завершении церемонии сделали совместное фото на память, запечатлев этот знаменательный день.

Паспорт — это не просто документ, а символ прав и обязанностей, которые каждый гражданин принимает на себя. Получая его в День флага, юные жители округа становятся частью истории своей страны, а также осознают свою роль в ее будущем.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.