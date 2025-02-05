Двух нарушителей накажут за незаконный сброс отходов в Подмосковье

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области вынесли постановления о назначении административных наказаний по фактам незаконного обращения с отходами в двух городских округах. Оба нарушения были зафиксированы сотрудниками полиции, протоколы переданы в министерство для назначения наказаний, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудниками ОМВД РФ по Волоколамскому городскому округу был задержан гражданин, который в ходе ремонта трактора слил на открытый грунт технические жидкости на территории СНТ «Раздолье» вблизи деревни Носово. Полицейские из ОМВД России по Можайскому городскому округу установили факт сброса отходов с личного автомобиля гражданина в городе Можайск. По итогам рассмотрения протоколов оба нарушителя привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Ранее сообщалось, что за аналогичные нарушения наказаны граждане, сбрасывавшие отходы в деревне Фатеево Павлово-Посадского городского округа и в деревне Высоково городского округа Мытищи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.