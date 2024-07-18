Двух граждан оштрафовали за сброс битого кирпича на грунт в Раменском округе

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья привлекли к административной ответственности двух граждан, нарушивших правила обращения с отходами в Раменском округе. Оба нарушителя были задержаны сотрудниками МУ МВД «Раменское», сообщает пресс-служба эковедомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что нарушители, управляя самосвалами, сбросили бой кирпича на почву.

«В отношении обоих граждан были составлены протоколы об административном правонарушении, которые передали на рассмотрение в министерство», — отметил Фирсов.

По итогам рассмотрения протоколов каждый нарушитель оштрафован на 40 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что аналогичному наказанию в Раменском округе подвергнуты двое нарушителей, один из которых незаконно перевозил строительный мусор в деревне Ивановка, а второй пытался сбросить из самосвала загрязненный вторичный щебень.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.