Двух эскортниц отправили в колонию за доведение соседки до самоубийства в Москве

Двух проституток отправили в колонию за доведение девушки до самоубийства буллингом. Девушка не выдержала издевательств и совершила суицид, сообщает « МК: срочные новости ».

Инцидент случился еще в сентябре 2024 года. Тогда под окнами дома на Новосущевской улице в Москве обнаружили труп 21-летней девушки из Приморского края. Она была травмирована и погибла.

Через некоторое время в квартире в этом же доме силовики провели задержание двух землячек девушки. Они работали в Москве эскортницами.

Девушки вместе арендовали квартиру. Однако через некоторое время сильно поссорились.

Эскортницы постригли знакомую налысо. Угрожали тем, что отрежут язык. Также они снимали происходящее на смартфон.

Девушка не выдержала таких издевательств.

Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщила, что Анастасию К. посадили в колонию общего режима на 10,5 лет. Она виновна по пункту «г» части 2 статьи 110 Уголовного кодекса России («Доведение до самоубийства»).

Альбину В. признали виновной по той же причине. Ее отправили в колонию общего режима на 10 лет.

