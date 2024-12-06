Дворовые территории Чехова благоустраивают по народной программе «Единой России»

В городском округе Чехов по народной программе «Единой России» благоустраиваются дворовые территории, сообщает пресс-служба руководителя фракции в ОМСУ Сергея Данилюка.

«По наказам наших избирателей, в рамках народной программы партии «Единая Россия», в нашем округе в этом году появились новые детские игровые площадки, выполнен ремонт проезжей части, тротуаров, обустроены новые зоны отдыха, парковки с нанесением разметки, установлены опоры уличного освещения. Запрос на благоустройство дворовых территорий у наших граждан большой. Только за последние два года в нашем округе преобразили 24 двора», — отметил депутат, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Чехов Сергей Данилюк.

Чеховские партийцы в рамках партийного проекта «Городская среда» регулярно осуществляют контроль хода работ по благоустройству дворовых территорий и детских игровых зон в округе.

Народная программа партии — живой документ, который постоянно пополняется и совершенствуется в зависимости от вызовов времени. В нем отражены потребности граждан, касающиеся здоровья населения, увеличения продолжительности жизни, активного долголетия пожилых людей, а также защиты материнства и детства, которые являются приоритетными направлениями для Партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.