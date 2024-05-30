Дворецкий из «Моей прекрасной няни» Смолкин лишился дара речи, узнав о смерти Заворотнюк
Актера Смолкина шокировала смерть Анастасии Заворотнюк
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Народный артист России Борис Смолкин, сыгравший дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня», прокомментировал смерть коллеги по проекту Анастасии Заворотнюк. Судя по словам актера, весть об уходе давней знакомой его шокировала, сообщает kp.ru.
Заворотнюк скончалась ночью 30 мая. На протяжении пяти лет актриса боролась с опухолью головного мозга. Анастасии Заворотнюк не стало на 54-м году жизни.
«Ох… Я не знал. Это большое горе. Я не могу ничего сказать, никаких сил сейчас нет, простите», — отреагировал Смолкин.
Между тем стало известно, что перед смертью Заворотнюк жаловалась на сильные головные боли и слабость. В последние дни жизни артистка сильно похудела и практически не могла двигаться.