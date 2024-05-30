Дворецкий из «Моей прекрасной няни» Смолкин лишился дара речи, узнав о смерти Заворотнюк

Народный артист России Борис Смолкин, сыгравший дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня», прокомментировал смерть коллеги по проекту Анастасии Заворотнюк. Судя по словам актера, весть об уходе давней знакомой его шокировала, сообщает kp.ru .

Заворотнюк скончалась ночью 30 мая. На протяжении пяти лет актриса боролась с опухолью головного мозга. Анастасии Заворотнюк не стало на 54-м году жизни.

«Ох… Я не знал. Это большое горе. Я не могу ничего сказать, никаких сил сейчас нет, простите», — отреагировал Смолкин.

Между тем стало известно, что перед смертью Заворотнюк жаловалась на сильные головные боли и слабость. В последние дни жизни артистка сильно похудела и практически не могла двигаться.