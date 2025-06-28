Двое пристававших к женщинам в Москве пикапера не признали свою вину

Двое пикаперов, которых арестовали на 15 суток за приставание к девушкам в центре Москвы, отказались признать свою вину. Об этом сказано в материалах дела, попавшим в распоряжение к РИА Новости .

Мужчин арестовали за мелкое хулиганство. До этого их уже привлекали к административной ответственности.

У мужчин нет жен и детей. Они заявили, что якобы не нарушали общественный порядок.

В Москве мужчины по заданию «тренера по соблазнению» Алекса Лесли подходят к женщинам, трогают их за ягодицы, и предлагают вступить в интимную связь. Девушки массово написали заявления в полицию.

Ранее сообщалось, что один из задержанных, домогавшийся до девушек в центре Москвы, был судим за наркотики. В 2021 году Дениса Ч. из Кемеровской области задержали с 0,57 граммами мефедрона.