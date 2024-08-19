Двое детей-сирот из Орехово-Зуева обрели семью

В Орехово-Зуевском городском округе две новорожденные девочки Елена и Александра, которые в первые дни своей жизни остались без родительского попечения, обрели семью. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Елену усыновила молодая супружеская пара. Для Антона и Марины это второй желанный ребенок. Их старший сын с нетерпением ждал сестру и вот его мечта осуществилась. Он с удовольствием гуляет с родителями и сестрой, которая спит в коляске. Всем прохожим рассказывает, что в коляске его маленькая сестричка и когда он вырастет, то будет защищать ее.

Александра стала первым ребенком для другой супружеской пары, которая по медицинским показаниям не может иметь детей. Счастье пришло в молодую семью, родные и близкие поддержали молодых родителей, оказали необходимую помощь.

Как рассказал начальник социальной защиты Марина Гальченко, — усыновление — приоритетная форма устройства детей в семью. Мы очень рады, что дети обрели дом, семью, любящих родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье очень востребована действующая школа для будущих приемных родителей.

«Дети-сироты. Я об этом говорю, пожалуй, каждый год, потому что для всех это чувствительная тема. И еще раз повторяю, что детских домов, у нас их было 44, у нас нет», — заявил губернатор.