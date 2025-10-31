Движение «Волонтеры Подмосковья» праздновали свой пятилетний юбилей

Движение «Волонтеры Подмосковья» празднует свой пятилетний юбилей. За эти годы, с момента основания в непростое время пандемии, движение сплотило вокруг себя более 130 организаций и десятки тысяч неравнодушных людей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Лосино-Петровский.

29 октября отмечают особенный праздник — День добровольца Подмосковья.

Александр Коган работает в «Биокомбинатовской ЦКС», участвует в культурной жизни, а в свободное время полетел на другой конец страны, чтобы в составе команды из 80 таких же смельчаков ликвидировать разлив нефти в Черном море. Его история — яркий пример того, что движет волонтерами: любовь к своему делу и людям.

Такой самоотверженный труд не остался незамеченным. Александр Коган получил благодарственное письмо за сотрудничество с Министерством информации и молодежной политики Московской области и личный вклад в развитие добровольчества.

«Поздравляю всех причастных с праздником! Пусть ваша энергия никогда не иссякает!» — поздравил глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект „Доброе дело“. Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.