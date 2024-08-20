Движение автомобилей на двух переездах в Подмосковье будет ограничено 22 и 25 августа

Движение автомобилей на двух железнодорожных переездах, расположенных в деревне Татищево и вблизи населенного пункта индустрия в Подмосковье, будет ограничено 22 и 25 августа в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

22 августа с 12:00 до 15:00 будет закрыт для движения переезд в деревне Татищево на ул. Дубнинская, расположенный на участке автодороги А-104 Москва-Дмитров-Дубна. Объезд возможен по Дмитровскому шоссе и автомобильной дороге А108 Московское большое кольцо.

25 августа с 8:00 до 16:00 переезд, расположенный вблизи населенного пункта Индустрия Коломенского городского округа, будет закрыт для проезда автомобилей. На время ограничений объезд будет осуществляться через населенные пункты Шеметово — Лыково — Семеновское — Осенки — Индустрия.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.