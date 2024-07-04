Две женщины обвинили писателя Нила Геймана в сексуальном насилии

Две жительницы Новой Зеландии обвинили британского писателя Нила Геймана, который является автором романов «Американские боги» и «Звездная пыль», в сексуальном насилии. Местная полиция организовала расследование, сообщает ТАСС.

По данным портала Tortoise Media, одну из потерпевших, 21-летнюю девушку, писатель, которому на тот момент было 62 года, нанял в качестве няни для своего ребенка. По словам девушки, она подверглась насилию «в первые несколько часов знакомства».

Другая заявительница рассказала, что ее романтические отношения с автором начались в 2005 году. В некоторых случаях она не давала согласия на интимное взаимодействие.

Сам Гейман заявил, что не совершил действий, на которые его партнерши не были согласны.