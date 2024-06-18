Две встречи для детей прошли в Музейно-выставочном центре в Реутове

Музейно-выставочный центр в Реутове традиционно становится одной из площадок проведения мероприятий для ребят из летних лагерей, так на этой неделе для них уже провели две встречи, сообщили в пресс-службе главы наукограда Филиппа Науменко.

«В преддверии Международного дня борьбы с наркотиками в Музейно-выставочном центре прошел урок в музее для ребят из летнего лагеря дневного пребывания гимназии. С детьми провели разъяснительную беседу о том, почему вредны наркотики, к чему приводит употребление наркотиков, а также рассказали о важности ведения здорового образа жизни. В конце ребята посмотрели несколько видеороликов о вреде наркотиков.

В Музейно-выставочный центр приходили и ребята из летних лагерей дневного пребывания школы № 1, школы № 10 и гимназии. Они познакомились с выставкой «И в новом веке Пушкин с нами» и поучаствовали в мастер-классе «Очумелые ручки», — отметила директор центра Антонина Кошкина.

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