Две детские музыкальные школы Богородского округа поменяли свой статус на школы искусств

В июне этого года две музыкальные школы Богородского округа сменили статус, став школами искусств. Этому способствовала масштабная работа коллективов школ, а также администрации муниципалитета, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В 2019 году Обуховскую детскую музыкальную школу посещали всего 32 воспитанника. К 2025 году это цифра выросла до 247 учеников. При этом 185 ребят занимаются по предпрофессиональной программе. Что подразумевает в дальнейшем продолжение учебы уже в профильных, специализированных средних и высших учебных заведениях.

Среди учащихся, прославивших родную школу — юный трубач Федор Харитонов и художница Полина Шумакова. В 2022 году ребята стали лауреатами премии губернатора. Федор получил грант в размере 1,5 млн рублей, Полина — в размере 500 тысяч рублей. На эти деньги были приобретены для победителей музыкальные инструменты, аппаратура и всё необходимое для рисования.

Еще одним весовым аргументом в пользу смены статуса школы стало появление детского духового оркестра — единственного в Богородском округе (руководитель Дмитрий Пономаренко, преподаватель высшей квалификационной категории, в прошлом — военный дирижер). Если в 19 году на духовом отделении было всего три человека, то сейчас отделение насчитывает 50 ребят.

В связи с увеличением учащихся, занимающихся по предпрофессиональным программам, в 2020-21 гг. школа вошла в нацпроект «Культура». В рамках этого проекта школе было выделено почти 7 млн. на приобретение новых музыкальных инструментов, оборудования для художественного отделения, интерактивных досок.

С каждым годом растет число победителей в творческих конкурсах среди юных художников и живописцев школы.

Не отстает в этом направлении и Электроуглинская детская школа искусств. До 2022 года в школе обучались ребята только на музыкальном отделении. Но уже в сентябре того же года удалось открыть еще два новых отделения: «ИЗО» и театральное. А в следующем, 2023 году, в школе открылось хореографическое отделение. Таким образом появилась возможность стать не просто музыкальной школой, а школой искусств. На данный момент в стенах учебного заведения обучается более 500 человек.

Смена статуса теперь открывает новые возможности для этих учреждений. Это и увеличение педагогического штата, и открытие новых отделений и направлений в школах, и рост числа учащихся, и повышение самого качества обучения. Также это предполагает закупку нового оборудования и увеличение наград и побед в рейтинговых конкурсах и иных мероприятиях регионального и всероссийского масштаба.

Как признаются сами руководители школ, планов много, хочется успеть осуществить всё задуманное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.