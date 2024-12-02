Два здания подмосковной гимназии откроют после ремонта в начале 2025 года

В рамках президентской программы продолжается капитальный ремонт двух зданий дошкольного отделения гимназии № 4 в Дзержинском на ул. Спортивной, д. 12А, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Площадь одного здания составляет 1 827 кв. м, второго — 978 кв. м. В проектном решении предусмотрены кровельные и фасадные работы, замена всех инженерных сетей, окон и дверей, сантехнического оборудования, капитальный ремонт внутренних помещений, благоустройство прилегающей территории. В обновленные помещения будут поставлены новая мебель и современное оборудование.

Открытие двух зданий гимназии после капитального ремонта запланировано на начало 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.