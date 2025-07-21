Два сельских водоема очистят в округе Коломна по программе губернатора

Два сельских водоема очистят в городском округе Коломна в этом году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «100 прудов и озер». Это озеро в деревне Липитино и озеро в селе Троицкие Озерки, сообщает пресс-служба администрации округа.

«На двух озерах специалисты очистят водную гладь от плавающей водной растительности, окосят камыш, поднимут со дна строительный и бытовой мусор, а также удалят аварийно-опасные деревья по берегам», — рассказали в управлении экономического развития администрации городского округа Коломна.

Программа «100 прудов и озер» реализуется в регионе уже 4-й год. За это время в городском округе Коломна приведены в порядок пруды между деревнями Малое и Большое Карасево, водоем в селе Пестриково и один из Репинских прудов в Коломне. Выбор объектов для участия в программе определяется народным голосованием на портале «Добродел». За очистку озер в Липитино и Троицких Озерках проголосовало почти 3 тыс. жителей муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.

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