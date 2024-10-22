Два нарушителя перевозки стройотходов оштрафованы в Подмосковье

Министерство экологии и природопользования Подмосковья вынесло два постановления физическим лицам о нарушении законодательства в области перевозки и хранения строительных отходов, сообщает пресс-служба ведомства.

Первый случай был зафиксирован из ОМВД «Шатурский», откуда поступил протокол и документы для расследования. Было выявлено, что гражданин осуществил перевозку и погрузку грунта на территории земельного участка вблизи 18-го поселка городского округа Шатура. Нарушителю было направлено постановление об административном наказании в виде штрафа.

В Щелково же, гражданин осуществил перевозку с нарушением экологических норм без паспорта отходов. Не было документов с количеством перевозимого мусора, целью и местом назначения. По итогам рассмотрения дела, было выдано постановление с мерой пресечения в виде штрафа.

Минэкологии напоминает, что любая транспортировка строительных отходов по Московской области, должна строго осуществляться только при наличии разрешительных документов и оформлении электронного талона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.