Два лицея Подольска вошли в топ-500 школ по числу поступивших в вузы выпускников

Подольские учреждения образования вновь в числе лучших. Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») включило лицеи № 26 и 23 в топ-500 школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Лицей № 23 вошел в топ-100 в техническом и естественно-научном направлении. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также лицей № 1 попал в сотню лучших по конкурентоспособности выпускников в сфере медицины, заняв 12-е место.

Быковская школа на седьмой позиции в топ-10 Всероссийского олимпиадного рейтинга. Это образовательное учреждение, известное своими успехами по основам безопасности жизнедеятельности, показало отличные результаты в оборонно-спортивном направлении.

«Спасибо руководителям образовательных заведений за высокий профессионализм, педагогам — за самоотдачу. Так держать!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.