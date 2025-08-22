Два корпуса Алабинской школы им Героев РФ Ашихмина и Межуева готовы к открытию

Капитальный ремонт двух корпусов Алабинской школы имени Героев России С. А. Ашихмина и Д. В. Межуева в поселке Калининец Наро-Фоминского округа завершен. Здания школы готовы к открытию, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Работы проведены в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

Площадь основного корпуса — 7,4 тыс. кв. м площадь здания начальной школы — 1,5 тыс. кв. м. В зданиях проведен ремонт фасадов и входных групп, замена кровли и всех инженерных систем, сантехнического оборудования, а также отделка помещений. В классы идет поставка новой мебели и оборудования. На прилегающей территории проведено благоустройство.

Открытие корпусов состоится 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.