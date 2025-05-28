Дуров рассказал, когда пользователи Telegram получат доступ к нейросети Grok

Основатель Telegram Павел Дуров написал в своем канале , что летом 2025 года пользователи мессенджера получат доступ к искусственному интеллекту от бизнесмена Илона Маска — Grok. Предприниматели договорились о сотрудничестве на 12 месяцев.

Чат-ботом Grok от xAI сможет пользоваться 1 млрд пользователей Telegram. ИИ будет интегрирован во все приложения мессенджера.

Сделка оказалась выгодной для Telegram. Соцсеть получит 300 млн долларов наличными и в акционерном капитале от xAI. Также компания Дурова будет зарабатывать 50% выручки от подписок xAI, которые были реализованы через Telegram.

Ранее специалист по IT Дмитрий Завалишин сказал, что чат-бот Grok может выполнять задачи вместо работника, у которого маленький или средний опыт. Однако такая возможность доступна только при выполнении некоторых видов задач.