Дуров отказался праздновать День рождения из-за проблем с интернетом

сегодня в 01:54

Дуров: наше поколение может стать последним свободным в истории

Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, в свой День рождения решил отказаться от праздничных мероприятий и посвятил этот день обсуждению серьезных вопросов, касающихся будущего интернета, сообщает РЕН ТВ .

Основатель популярного сервиса поделился своими размышлениями о трансформации сети, подчеркнув ее переход от пространства свободных коммуникаций к мощному инструменту глобального контроля.

В своем сообщении, опубликованном в официальном канале Telegram, Дуров отметил ряд антиутопических мер, принятых в ряде стран, включая Великобританию, Австралию и ЕС. Среди них — введение цифровых удостоверений личности, принудительная верификация возраста пользователей и повсеместное отслеживание частных переписок.

По словам бизнесмена, в Германии начинают преследование лиц, публично критикующих чиновников в интернете, тысячи британцев оказываются в тюрьме исключительно за содержание собственных публикаций в соцсетях, французские власти проводят масштабные проверки лидеров ИТ-компаний, активно выступающих за сохранение конфиденциальности данных.

Дуров призвал молодое поколение осознать важность сохранения свободы интернета, предостерегая, что оно может оказаться последним поколением, имеющем доступ к открытым сетям.