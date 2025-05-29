Думать и рассуждать: россияне рассказали, чему их научила школа

Опрос: 17% жителей России научились в школе брать на себя ответственность

Согласно проведенному недавно исследованию, 32% россиян считают, что самое важное, что им дала школа — это знания по предметам, еще 22% назвали самым полезным навыком умение рассуждать и думать, сообщает kp.ru .

При этом часть россиян назвала полезными физику и математику, другие гордятся своей грамотностью и начитанностью.

«Умение писать сочинения, изложения, диктанты очень пригодилось для работы», — рассказал один из респондентов.

Кроме того, еще 17% опрошенных заявили, что школа научила их брать ответственность и в целом вести себя самостоятельно, а 10% указали на умение дружить и хитрить. 10 школьных лет — это время первой дружбы и жизненных вызовов. Иногда приходится выпутываться из сложных ситуаций, списывать и подсказывать.

Всего 4% сказали, что школа оказалась отличным местом, где можно научиться работе в команде, взаимовыручке и поддержке, оставшиеся 5% выбрали «другое».