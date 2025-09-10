Духовное пробуждение: священник пояснил, почему прихожане падают в обморок в храме

Настоятель храма Троицы Живоначальной в Хохлах Андрей Ткачев заявил, что случаи ухудшения самочувствия прихожан в церкви, потеря сознания могут быть связаны с духовными причинами и работой с внутренними конфликтами, сообщает «Царьград» .

«Присутствие Господа способно пробудить даже „мертвую душу“, которая сопротивляется», — отметил священник.

По его словам, симптомы, включающие рвоту, цефалгию и обмороки, могут указывать на внутреннюю борьбу греховного естества с духовной энергией храма.

Нередко встречаются такие признаки, как лихорадка и бледность кожи. Протоиерей акцентировал внимание на том, что освященное место, полное святости и милости, способно провоцировать отторжение у тех, кто обременен внутренними противоречиями и пороками.

Духовный наставник предложил рассматривать телесные проявления не как недуг, а как этап освобождения. Он акцентировал внимание на том, что подобные ощущения способны являться частью испытания веры, позволяющего избавиться от внутренних ограничений и укрепить связь со Всевышним.

Ткачев отметил важность осознания того, что встреча с божественным может провоцировать как душевные, так и физические отклики, указывающие на тесную взаимосвязь между духовным и материальным.