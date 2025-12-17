Друзья или семья: россияне рассказали об идеальном праздновании Нового года

Опрос: 22% россиян надеются собрать на Новый год и друзей, и семью

Специалисты ежегодной туристической премии правительства Москвы «Путеводная звезда» провели исследование, согласно которому 38% жителей России планируют празднование Нового года за неделю, а еще 20% отправляются путешествовать по стране, сообщает RT .

«Мнения по поводу идеальной компании для самой волшебной ночи года разделились: каждый третий респондент выбрал друзей (34%), четверть — узкий семейный круг, а каждый пятый (22%) под бой курантов хочет собрать вокруг себя и друзей, и семью», — уточняется в исследовании.

Около трети граждан России (31%) выразили заинтересованность в том, чтобы заказать часть или все блюда для новогоднего стола в ресторане либо воспользоваться услугами кейтеринга.

Заветные желания под звон курантов загадывают 57% опрошенных, при этом россияне используют разные способы: большая часть (37%) делает это мысленно, в то время как каждый пятый (20%) заранее записывает желание на листе бумаги и сжигает его в полночь.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.