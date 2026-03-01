DPA: Израиль направил в Берлин правительственный лайнер «Крыло Сиона»

Израильские власти направило в Берлин правительственный самолет Boeing 767, известный как «Крыло Сиона», после авиаударов по Ирану. В настоящее время воздушное судно находится в аэропорту столицы Германии, сообщает агентство DPA .

Согласно данным портала Flightradar, борт вылетел из Израиля накануне около 15:00 по московскому времени. Затем он на протяжении нескольких часов кружил над Средиземным морем и впоследствии направился в Берлин.

Лайнер используется для перелетов как премьер-министра, так и президента еврейского государства. Во время прошлого обострения конфликта на Ближнем Востоке израильские власти перемещали лайнер во избежание ударов по самолету.

В берлинском аэропорту и израильском посольстве пока не предоставили комментарии по этому поводу.

Накануне утром Израиль и США начали военные операции против Ирана. Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены американские военные базы.

