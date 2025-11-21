Дожить до Нового года: как не впасть в депрессию в зимние месяцы

Месяцы перед Новым годом — одни из самых тяжелых в году, многие люди в этот период испытывают усталость, апатию и нервозность. Чтобы чувствовать себя бодрым и полным сил, эксперты советуют соблюдать несколько правил и мыслить осознанно, сообщает «ФедералПресс» .

Большие желания стоит разбивать на маленькие шаги: начиная от порядка в комнате и заканчивая разбором сложных документов. Последовательное движение приведет к настоящим победам.

Не рекомендуют специалисты слушать внутреннего критика: в конце года он «напоминает» об ошибках, пропущенных возможностях и пустых обещаниях. В этом случае важно не обесценивать себя и свои достижения, пусть и небольшие.

Хороший вариант в преддверии праздников — это «дневник благодарности». Стоит отмечать свои действия каждый день: иногда даже незначительные изменения позволяют двигаться к цели.

