Дождливые и не слишком теплые выходные ожидаются в Московском регионе

Выходные 25 и 26 октября в Московском регионе будут дождливыми и ветреными, в эти дни температура воздуха не превысит +10 градусов, сообщила РИАМО главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«К сожалению, погоду будет определять передняя часть циклона. Погода будет теплая, но сырая и довольно ветреная. Поэтому как такового ощущения тепла по-настоящему мы не почувствуем. Практически в течение всего завтрашнего дня у нас в регионе будет небольшой дождь, в ночь на воскресенье он усилится и будет продолжаться в течение воскресенья», — сказала Позднякова.

Она отметила, что температура воздуха в ночные часы в столице будет колебаться в районе +5-7 градусов, а в регионе — около +2-7 градусов. Причем 25 октября будет довольно теплым, в области и столице максимальные температурные значения могут подняться до +10 градусов. Это выше климатической нормы на 3 градуса и будет соответствовать первой декаде октября.

26 октября дождь продолжится и прояснений не ожидается. Позднякова отмечает, что в этот день температура воздуха составит +6-8 градусов по мегаполису и по Подмосковью также от +5 до 8 градусов. Она добавила, что до конца октября характер погоды в Московском регионе будет определять циклон. Из-за этого будет дождливо, но относительно тепло.

