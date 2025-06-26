Дождливая и теплая погода ожидается в Московском регионе в четверг Общество сегодня в 07:14

В Подмосковье и столице в четверг пройдет кратковременный дождь, температура прогнозируется плюс 18 — плюс 20 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.