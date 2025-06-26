Дождливая и теплая погода ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и столице в четверг пройдет кратковременный дождь, температура прогнозируется плюс 18 — плюс 20 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается облачная с прояснениями погода. В Московской области местами может прогреметь гроза.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 735 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 10 — плюс 12 градусов, днем 27 июня — от плюс 16 до плюс 18. Прогнозируется облачная погода с прояснениями преимущественно без осадков.