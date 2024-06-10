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Дожди и грозы задержатся в столице до вечера понедельника

В Москве до 21:00 понедельника прогнозируют кратковременные дожди и грозу. Ветер будет дуть юго-западный с порывами до 14 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от следующих впереди транспортных средств.

Пешеходам на улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Нельзя укрываться под деревьями.

Помимо этого, москвичам напоминают, что при непогоде нельзя оставлять детей без присмотра.

При необходимости москвичи могут обратиться по номерам 101 или 112, по единому телефону доверия ГУ МЧС России по столице: 8 (495) 637-31-01.